Gualdo Tadino, 64enne trovato senza vita in un appartamento in via Verdi

Una chiamata di soccorso che purtroppo è risultata vana. La squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana e il 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio a Gualdo Tadino per soccorrere una persona in un appartamento di via Giuseppe Verdi.

L’uomo, R.L. di 64 anni, non rispondeva alle chiamate e purtroppo è stato trovato senza vita intorno alle 15.30, molto probabilmente a causa di un malore. Sul posto anche i Carabinieri.