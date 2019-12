Rotary, il governatore Basilio Luigi Ciucci in visita a Gualdo Tadino

Pubblicità

Il governatore del distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) del Rotary Basilio Luigi Ciucci, ha fatto visita lo scorso venerdì al Rotary Club di Gualdo Tadino.

La giornata è iniziata con l’incontro in Comune con il sindaco Massimiliano Presciutti che ha sottolineato gli ottimi rapporti tra l’amministrazione, i soci e i vari presidenti del club che si sono succeduti. Nel pomeriggio, dopo la visita alle mostre del Polo Museale presso la chiesa di San Francesco il direttivo ha incontrato in assemblea il Governatore, dove si è parlato dei Services di questo anno rotariano, della vita di club e dei suoi soci.

La giornata si è conclusa con la conviviale familiare all’Antico Monastero di San Biagio, dove erano presenti Fabio Antonioli, assistente del Governatore, Roberto Calai, socio del Rotary Club Spoleto, il sindaco Massimiliano Presciutti, Luca Crippa consigliere comunale di Fossato di Vico e Fabrizio Bisciaio, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo.

Durante la conviviale, dopo il saluto del presidente del Rotary Club gualdese Carlo Giustiniani che ha ricordato i progetti che si stanno portando avanti, il governatore Ciucci ha evidenziato l’importanza per il Rotary di adeguarsi al mondo che cambia e per i singoli club di crescere anche accogliendo nuovi giovani soci. Saluti per l’ingresso di tre nuovi soci del Rotary Club Gualdo Tadino: l’ingegner Sergio Bravetti, il dottor Stefano Teodori e l’avvocato Fulvio Trinei.

“Il Rotary è uno stile di vita – ha ricordato Basilio Ciucci – e il mondo è pieno di potenziali rotariani, che sono tutte quelle persone che hanno a cuore l’amore per il prossimo. Il nostro compito è di renderli partecipi degli obiettivi della nostra associazione dove doniamo il nostro tempo per servire chi ha bisogno di noi”.