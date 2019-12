Arte & Dintorni, weekend natalizio al teatro Don Bosco

Pubblicità

Un week end intenso quello dell’Associazione Culturale Arte & Dintorni di Gualdo Tadino, che venerdì 20 e domenica 22 dicembre sarà protagonista di due eventi organizzati in collaborazione con Educare alla Vita Buona e patrocinati dal comune di Gualdo Tadino.

Venerdì 20 alle ore 21 il terribile e avarissimo Ebenezer Scrooge sarà il protagonista dell’avventura magica della più classica commedia natalizia: A Christmas Carol tratto dal racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens. Dopo la morte del socio in affari Jacob Marley, il vecchio Scrooge porta avanti la sua attività con avarizia e cinismo, rifuggendo il prossimo e vessando il povero impiegato Bob Cratchit, sottopagato e costretto a subire il brutto carattere del suo capo anche a Natale, quando tutti dovrebbero invece essere, come sostiene un famoso detto, più buoni. Per Scrooge le festività natalizie sono al contrario solo una perdita di tempo, che sottrae tempo e denaro al lavoro. La sera del 25 dicembre il vecchio si rifugia così nella propria solitudine, rifiutando con arroganza anche l’invito del giovane nipote a passare del tempo in famiglia. Ma la notte di Natale…

“A Christmas Carol” è una favola amatissima sull’importanza del Natale e sulla riscoperta dei sentimenti. E’ stata scritta col desiderio di coinvolgere grandi e bambini, cercando di risvegliare sentimenti puri come l’amore e la tolleranza, il rispetto per gli altri e la capacità di apprezzare le piccole cose della vita.

Arte & Dintorni abbinerà lo spettacolo a una raccolta fondi, con offerta libera, a favore dei bambini terremotati dell’Albania. L’ingresso è libero.

Domenica 22 dicembre alle ore 21 sarà invece la volta del divertissement pre natalizio “E’toiles, le stelle del Cinema all’Opera“, un viaggio tra le grandi star del cinema che hanno contaminato d’opera e di musica la loro carriera mondiale.

Il musicologo Marco Jacoviello in veste di chaperon al fianco di Mauro Businelli al violoncello e Alessandro Zucchetti, introduce proiezioni d’epoca, pagine letterarie e brani operistici in uno spettacolo dettato dal buonumore e dal desiderio di parlare della bellezza, della magia della musica e della storia dello spettacolo con gocce di ironia e di sapienza teatrale che introducono alle grandi festività del Natale. La regia è di Marco Panfili.

Le Musiche del grande melodramma trascritte, drammatizzate, eseguite, interpretate con gusto, fantasia e ésprit de saggesse da abili attori e maestri musicisti in uno spettacolo unico nel suo genere. Il costo del biglietto d’ingresso è di € 7 (intero) e € 5 (under 25, over 65 anni). Per informazioni: artedintorni@gmail.com, FB @arte.edintorni.1 cell. 338 7095444.

Sotto, le locandine dei due eventi