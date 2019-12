Avis Gualdo Tadino, donazioni in calo. Macchiaroli: “Il sangue salva le vite”

Pubblicità

Sono complessivamente 1300, ad oggi, le donazioni di sangue dell’Avis di Gualdo Tadino. In calo rispetto al 2018 quando, con 1422 donazioni, si era mantenuto il numero dell’anno precedente. Lontane le quasi 1600 donazioni del 2016. Il numero dei donatori è di 889, dei quali 783 attivi. 35 i nuovi iscritti contro 70 cancellazioni.

La comunale “Adriano Pasquarelli” riflette l’andamento nazionale e regionale, dove si registra una contrazione di prelievi. “In tre anni abbiamo perso trecento donazioni. Invece il sangue serve per davvero per salvare vite umane“, ha detto nel suo intervento il presidente Francesco Macchiaroli durante l’assemblea di fine anno tenuta presso il Centro sociale per anziani di Gualdo Tadino, in piazza Federico II.

Presenti anche il sindaco Massimiliano Presciutti e i responsabili avisini regionali e provinciali. Nel corso della riunione, Macchiaroli ha sottolineato le numerose iniziative promosse dalla comunale gualdese: l’approvazione del nuovo statuto, la festa in occasione del 62esimo anniversario della fondazione della sezione di Gualdo Tadino, la propaganda in tutte le scuole del territorio, la “Camminata avisina”, la seconda edizione del torneo interregionale di calcio, che ha coinvolto 360 giovani atleti, la promozione della donazione del sangue e la premiazione dei volontari che hanno raggiunto le cento donazioni.

L’Avis di Gualdo Tadino continua comunque ad essere una delle sezioni più importanti in Umbria per numero di donazioni e di soci e intende rispondere a questi dati negativi incentivando ulteriormente la propria presenza, già molto attiva, sul territorio, al fine di sensibilizzare la popolazione nei confronti della donazione di sangue.

L’Avis ricorda che ogni mercoledì è possibile effettuare donazioni su appuntamento, al fine di ridurre i tempi di attesa.