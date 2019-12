Pubblicità

Sabato scorso l’Associazione Cardiopatici A.N.A.CA. ha celebrato il rituale pranzo conviviale natalizio dedicato allo scambio degli auguri tra gli associati e le loro famiglie.

Nella sala del ristorante “Beccofino”, il presidente Carlo Crocetti, ha ricordato la ricca attività dell’associazione per l’anno 2019, ha ringraziato il direttivo e i revisori dei conti per la collaborazione, la dottoressa Sara Mandorla per il suo impegno con l’Anaca e tutti i soci per la presenza.

Il presidente, ringraziando inoltre tutte le autorità presenti, ha inoltre ricordato l’importanza di mantenere sempre in vita l’associazione per i valori che essa rappresenta, comunicando che il 29 febbraio 2020 si terrà un convegno presso l’auditorium dell’Ospedale di Branca sul tema “Non c’è storia senza prevenzione”.

Hanno portato il loro saluto il vicepresidente della Giunta regionale, Roberto Morroni, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e l’assessore allo sport del Comune di Gubbio, Gabriele Damiani,

Presenti il responsabile dei fisioterapisti, Roberta Giacomini, il responsabile del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiologico di Gualdo Tadino, Odoardo Regni, ringraziando tutto il personale sanitario impegnato giornalmente con grande umanità, serietà e capacità.

Durante la cerimonia sono stati distribuiti numerosi doni offerti dai negozianti di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio. L’Anaca ha voluto ringraziare Birra Flea, che ha donato il suo prodotto agli invitati, e il socio Giovanni Santilli che ha offerto uno dei regali.

Al termine della cerimonia il presidente Crocetti, soddisfatto per la numerosa e qualitativa presenza, ha salutato con queste parole: “Nella speranza di mantenere con ognuno di voi un rapporto collaborativo e produttivo, mi auguro di rivedervi nei prossimi incontri per portare avanti uno scambio che sia quanto più concreto e positivo. Non mi resta altro che fare a tutti voi i migliori auguri di buon Natale e buon anno.”