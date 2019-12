Pro Tadino al lavoro per il rilancio della propria attività

Pubblicità

La Pro Tadino vuole rilanciare la propria attività. A tal proposito si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’associazione che, dopo l’introduzione del presidente onorario Luciano Meccoli, ha discusso in maniera approfondita questa tematica.

Al termine di un appassionato dibattito, che ha messo in rilievo il ruolo che l’associazione ha ricoperto nei suoi 65 anni di vita, è emersa la volontà di voler portare avanti con sempre maggiore impegno l’attività a cui la stessa è preposta secondo lo statuto, di operare fattivamente per l’ingresso di nuovo soci entro gennaio 2020 e di tenere entro il 15 febbraio un’assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio che procederà alla nomina del presidente, dei vicepresidenti e delle commissioni operative.

Al temine della riunione il consiglio ha ratificato l’ingresso dei nuovi soci che avevano presentato domanda.