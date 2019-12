Solidarietà, raccolta offerte della scuola “Otello Sordi” per mamma Deborah

Pubblicità

La scuola primaria “Otello Sordi” di San Rocco dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, questo Natale tifa per mamma Deborah, ora in Israele per sottoporsi a cure contro la grave malattia che l’ha colpita un anno fa.

Genitori, insegnanti e personale Ata del plesso hanno organizzato una raccolta offerte destinata alla mamma folignate che sta lottando per tornare a sorridere. Tutto il ricavato è stato consegnato ai commossi Alessandra Bisciaio e Mirco Angelini, profondamente legati a mamma Deborah, al termine della recita natalizia dei bambini al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

“Grazie, davvero grazie. Deborah sta lottando e noi insieme a lei”,ha detto Mirco. Anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti si è unito al messaggio di solidarietà lanciato dalla scuola di San Rocco:”Natale è questo, donare agli altri”.

LA STORIA – Vittoria, la seconda figlia (la più grande ha 13 anni), aveva solo 5 mesi quando Deborah ha iniziato ad avere dolore al seno durante l’allattamento. Tutto faceva pensare ad una mastite, perciò ha fatto diverse cure antibiotiche e quant’altro consigliato per risolvere il problema.

Passano circa due mesi, il dolore rimane e Deborah si rivolge ad una senologa che le diagnostica un cancro al seno di 5 cm e dopo vari accertamenti risultano esserci anche delle metastasi ai polmoni. Inizia subito le terapie previste, ma dopo circa 5 mesi la malattia era progredita ed è stata sottoposta ad un intervento di mastectomia e dissezione ascellare. Viene inserita in un protocollo sperimentale presso lo IEO di Milano, ma anche questa terapia non dà i risultati sperati e la malattia continua ad avanzare. Da quel momento ha provato altri 3 tipi di chemioterapia ma niente riesce ad arrestare il progredire delle metastasi ai polmoni che nel frattempo sono diventate innumerevoli.



A questo punto prova a rivolgersi all’estero, Israele le dà delle speranze, possono offrirle delle cure innovative attualmente non disponibili in Italia, ma i costi sono esorbitanti ed è per questo che è partita la raccolta fondi.

Il tempo in questi casi è davvero fondamentale, prima potrà iniziare la cura e maggiori saranno le possibilità di successo.

La sua famiglia ha bisogno di lei, suo marito Marco e le sue due bimbe Ilaria di 13 anni e Vittoria di 21 mesi hanno bisogno della loro mamma.



Chiunque desideri aiutare Deborah può farlo con una donazione alla campagna aperta su gofoundme.com “Tutti insieme per Deborah”, oppure facendo un bonifico al seguente IBAN: IT12L0311121700000000002234 – BENEFICIARIO BONUCCI DEBORAH

indicando nella causale: “Donazione volontaria per cure mediche Deborah Bonucci