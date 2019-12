Festività natalizie: ecco le chiusure degli uffici comunali di Gualdo Tadino

Pubblicità

Il pomeriggio di domani martedì 24 dicembre, tutta la giornata di venerdì 27 dicembre e il pomeriggio di martedì 31 dicembre gli uffici comunali di Gualdo Tadino resteranno chiusi ad eccezione del comando di Polizia Municipale e delle farmacie comunali.

Lo ha stabilito un’ordinanza del Sindaco che ha ricordato come l’afflusso di pubblico nelle giornate feriali di ponte fra due festività e in quelle immediatamente precedenti o successive alle festività, si riduce notevolmente. Nella decisione è stata anche rilevata l’opportunità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, “di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza“.

Gli uffici comunali saranno regolarmente aperti la mattina di martedì 24 dicembre, lunedì 30 dicembre e la mattina di martedì 31 dicembre. La normale attività riprenderà da mercoledì 2 gennaio 2020.

Numeri utili:

Polizia Municipale: 075.9150201

Farmacie comunali: 075.912236 – 075.9142234