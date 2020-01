Il presidente dell’Assemblea legislativa Squarta in visita a “Venite Adoremus”

Pubblicità

Visita istituzionale del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, al presepe vivente ‘Venite Adoremus‘ di Gualdo Tadino.

Domenica 5 gennaio alle 17 l’esponente di Fratelli d’Italia verrà accolto in municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti e poi si recherà negli orti dell’Istituto Bambin Gesù dove è allestito il presepe vivente, giunto alla quarta edizione e realizzato dall’associazione Capezza.

“Per me è sempre un autentico piacere prendere parte a iniziative di questo genere – spiega Squarta – Apprezzo particolarmente eventi simili in quanto, insieme all’aspetto religioso, subentra lo straordinario impegno delle comunità impegnate ad allestire scenografie capace di riportarti idealmente indietro nel tempo in una passeggiata artistica caratterizzata dalla memoria degli antichi mestieri”.

Il presepe vivente “Venite Adoremus”, dopo le aperture del 25 e 26 dicembre scorsi che hanno fatto registrare un gran numero di visitatori, sarà ancora aperto domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 17,30 alle 20. Per il giorno dell’Epifania sarà allestito anche il tradizionale corteo dei Magi. Biglietto d’ingresso 3 euro, gratuito al di sotto dei 12 anni.