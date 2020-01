Epifania, il week end di eventi a Gualdo Tadino. Ecco la guida completa

Pubblicità

L’Epifania tutte le feste si porta via, anche se a Gualdo Tadino la fine esatta coincide con la festa del patrono Beato Angelo del 15 gennaio.

Gli eventi in programma per il week end appena iniziato sono numerosi, a partire da questa sera, venerdì 3 gennaio. Due gli appuntamenti: presso la taverna di San Benedetto in via Soprammuro alle ore 21 l’associazione Kaleido presenterà Note in Festa, con le corali Santa Cecilia di Nocera umbra, Voci del Chiascio di Valfabbrica e gli Alchimisti di Gualdo Tadino.

Al teatro Don Bosco, sempre alle ore 21, andrà invece in scena la replica del concerto del DBG Chorus, spettacolo organizzato dall’Istituto Bambin Gesù. Sul palco le insegnanti della scuola e l’orchestra Valentina e Andrea Fiorentini.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio torna il trenino biancorosso. Partenze dalle ore 16 fino alle 19.30 dal Piazzale Fulvio Sbarretti. Le fermate sono previste in Piazza Mazzini, Piazza Martiri, Rocca Flea, Giardini Pubblici e Piazza Garibaldi.

Al teatro Talia domenica 5 gennaio alle ore 18 arriva il tradizionale Concerto della Banda Musicale Città di Gualdo Tadino. Alle ore 21.30 si svolgerà “Pasquella e Freccette” evento dedicato al softdarts presso il Roadhouse di viale Don Bosco.

La magia dell’Epifania avvolgerà lunedì 6 gennaio il centro storico di Gualdo Tadino con l’arrivo della befana volante in piazza Martiri. L’evento, che inizierà alle ore 16.30, è organizzato dai Vigili del Fuoco, dalla sezione gualdese della Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino e patrocinato dal Comune.

Sempre il 6 gennaio, alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Antonio da Padova di Cerqueto, si svolgerà il 14° Concerto dell’Epifania che vedrà protagonisti il Coro di S. Antonio di Cerqueto e Chosur Fractae Ebe Igi di Umbertide.

Nei giorni 5 e 6 gennaio dalle 17.30 alle ore 20.00 sarà anche possibile ammirare il Presepe Vivente “Venite Adoremus” presso gli Orti dell’Istituto Bambin Gesù in via Cesare Battisti e il Presepe Napoletano presso la chiesa Monumentale di San Francesco.

Il 15 gennaio ecco gli eventi dedicato al patrono Beato Angelo. Alle ore 10 presso il teatro Talia la consegna del Premio Beato Angelo 2020. Alle ore 11.15 la Messa pontificale presieduta dal vescovo di Assisi, Nocera e Gualdo Domenico Sorrentino presso la Basilica Concattedrale di San Benedetto in piazza Martiri della Libertà.

