Per i suoi 108 anni il Guerin Sportivo sceglie la copertina con Nello Saltutti

Il 4 gennaio il Guerin Sportivo, la pubblicazione sportiva più longeva del mondo, ha compiuto 108 anni. Per celebrare la ricorrenza, il sito del Guerino ha scelto due copertine, entrambe degli anni Ottanta: quella dei festeggiamenti dello scudetto della Roma del 1983 e l’altra con immortalato lo splendido gol di Nello Saltutti al Milan del 1981 quando indossava la maglia del Rimini.

Un gesto atletico di cui oggi probabilmente le tv parlerebbero a lungo, quello con cui l’attaccante gualdese segnò la rete alla squadra nella quale aveva esordito in serie A (con gol) 14 anni prima, una sforbiciata da centro area che non diede scampo a Piotti.

Stefano Olivari scrive: “Dalla direzione di Italo Cucci a quella di Ivan Zazzaroni, passando per Adalberto Bortolotti, Marino Bartoletti, Domenico Morace e Matteo Marani, il Guerin Sportivo è rimasto un marchio riconoscibilissimo anche fuori dall’Italia, al punto che viene citato anche da chi non ne ha mai acquistato una copia. Ogni compleanno è un buon compleanno, per un giornale anche di più.” Tanti auguri, Guerino.