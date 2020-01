Polizia Locale di Gualdo Tadino, tutti i numeri del 2019

Pubblicità

Sono stati resi noti dal comandante Angelo Cardinali, i dati relativi all’attività della Polizia Locale di Gualdo Tadino nell’anno 2019.

40 gli incidenti rilevati, con 19 persone ferite. 10 le patenti ritirate per guida in stato di ubriachezza e superamento dei limiti di velocità. Sono state sequestrate 10 automobili.

Per quanto riguarda le contravvenzioni: 720 le violazioni del divieto di sosta, 126 quelle per il superamento dei limiti di velocità e 200 per articoli vari del codice della strada. In tutto sono stati decurtati 462 punti dalle patenti.

L’apparecchiatura “Targa” che serve a rilevare le infrazioni a distanza, ha permesso di sanzionare 106 veicoli non revisionati e 19 non assicurati.

39 sono state le violazioni ai regolamenti comunali. Oltre 200 i controlli per accertamenti vari sugli stranieri, inerenti per lo più i documenti di soggiorno. 160 gli accertamenti anagrafici.

All’ufficio della Polizia sono state ricevute 80 denunce per smarrimenti e furti. Inoltre gli uomini del comando hanno provveduto ad accertare 274 cessioni di fabbricati, a rilasciare 21 autorizzazioni per pubblicità temporanea e 36 per insegne pubblicitarie varie. 122 i permessi rilasciati a invalidi, con 58 rinnovi.

