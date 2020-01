Usl Umbria 1, il commissario Pasqui incontra i sindaci dell’Eugubino-Gualdese

Pubblicità

Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, insieme al direttore amministrativo Doriana Sarnari e al direttore sanitario Teresa Tedesco, ha incontrato i sindaci del comprensorio eugubino gualdese e gli operatori sanitari dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino per un confronto sulle linee programmatiche del mandato e sugli obiettivi da raggiungere al fine di garantire la qualità della struttura.

“Ho voluto incontrare i sindaci – ha spiegato il commissario straordinario – per fare il punto sia sui servizi territoriali che su quelli ospedalieri. Nel corso del mio mandato continuerò a rispettare gli impegni presi per garantire l’assistenza capillare sul territorio anche nei comuni montani. Per quanto riguarda l’ospedale abbiamo sbloccato alcuni concorsi come quello per quattro anestesisti, per tre ortopedici ed è stata formata la commissione per la guida della struttura complessa di chirurgia. Il nostro intento è quello di spingere sulla qualità dell’ospedale di Branca che ha una grandissima capacità attrattiva di pazienti e siamo intenzionati a valorizzarlo il più possibile. Un dato significato è quello del punto nascita che si appresta a raggiungere nel corso del 2020 l’obiettivo dei 500 parti“.

Al termine dell’incontro con i sindaci, il commissario si è presentato anche al personale dell’ospedale e alle associazioni del territorio sottolineando la volontà di aumentare ulteriormente le occasioni di collaborazione per lo sviluppo dei servizi.