Giochi de le Porte, domenica l’elezione del Gonfaloniere con la cerimonia del Bussolo

Il nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte verrà eletto domenica 19 gennaio alle ore 18.00 presso la chiesa di San Donato con la cerimonia del Bussolo.

Un piccolo corteo storico composto dai 48 elettori, in rappresentanza delle arti e delle corporazioni presenti a Gualdo nel XV secolo, unitamente a balestrieri, chiarine, priori e maggiorenti, muoverà dal palazzo comunale per raggiungere la chiesa in piazza XX Settembre.

Nella cerimonia aperta al pubblico, i 48 membri del consiglio si troveranno a votare il nuovo Gonfaloniere tra i quattro Priori attualmente in carica: Marco Brunetti di Porta San Donato, Marco Gubbiotti di Porta San Facondino, Matteo Calzuola di Porta San Benedetto e Andrea Farinacci di Porta San Martino, che detiene la carica.

La votazione avverrà attraverso il Bussolo, un’urna in legno a doppia serratura ricostruita secondo l’antica forma, dove i votanti inseriranno la “pallotta” colorata con la quale esprimeranno la scelta.

Ancora oggi il Bussolo si svolge come voleva il vecchio cerimoniale riportato dagli antichi statuti. Se ne ha notizia certa dal 7 dicembre 1529, quando sotto la supervisione del Cardinal Legato, del suo Luogotenente, del Cerimoniere e del Cancelliere della Comunità i componenti del consiglio ovvero i quattro Priori, i quattro Regolatori, i sedici membri del consiglio segreto, i sei Camerari delle Arti, i sei Laboratores, i quattro Soprastanti, i quattro Viales del Comune, i quattro Sensali, e poi i Massari, gli Ufficiali di Custodia, i Notai e gli Ufficiali di Catasto, i Sindaci del Monte di Pietà indicavano e indicheranno ancor oggi, nel segreto del “Bussolo”, il nuovo Gonfaloniere.