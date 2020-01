Premio Beato Angelo 2020. La cerimonia integrale e le nostre interviste

Pubblicità

Sono stati consegnati questa mattina, in un teatro Talia di Gualdo Tadino gremito in ogni ordine di posti, i riconoscimenti del Premio Beato Angelo 2020.

A riceverlo è stato il docente universitario di fisica Giovanni Carlotti per la sua attività professionale e per il suo profondo impegno nel sociale, nel quale è anche coordinatore del Progetto “Rete!”, Relazioni Ed Eccellenze Educative Sul Territorio, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini”.

Il premio alla memoria è andato invece al dottor Carlo Farneti, mentre una menzione speciale è stata consegnata alla memoria della professoressa Maria Dorotea Materazzi.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Massimiliano Presciutti e alla giunta comunale di Gualdo Tadino, molte autorità istituzionali, religiose e militari: il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, il questore di Perugia Mario Finocchiaro, il Procuratore Generale Fausto Cardella, la vice presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Paola Fioroni, il vice presidente della giunta regionale, Roberto Morroni, e il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino Domenico Sorrentino con il parroco don Franco Berrettini.

Il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

Durante la cerimonia ha trovato spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento agli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni: per il 2020 è andato a Maurizio Brunetti, Antonio Bossi e Alessandro Gambini. A seguire si è svolta la consegna dei riconoscimenti del Concorso “Gualdo città Presepe”, iniziativa promossa dal Comune di Gualdo Tadino insieme al Polo Museale alla presenza della direttrice Catia Monacelli e dell’assessore alla cultura Barbara Bucari.

Ecco il video della nostra diretta e le interviste al professor Giovanni Carlotti e al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.

Premio Beato Angelo 2020 – dal teatro Talia di #GualdoTadino Posted by Gualdo News on Wednesday, 15 January 2020

