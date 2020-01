Tre giovani di Gualdo Tadino segnalati per droga dai Carabinieri

Pubblicità

Nei giorni scorsi, nel corso di servizi mirati da parte dei Carabinieri della stazione di Gualdo Tadino, tre giovani gualdesi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori.

Il primo ragazzo è stato notato all’interno dei giardini pubblici seduto su una panchina intento a parlare con alcuni coetanei. L’atteggiamento nervoso del ragazzo ha insospettito i Carabinieri, che hanno proceduto ad un controllo più approfondito. Il risultato è stato il ritrovamento nelle tasche di una piccola dose di hashish.

Nel pomeriggio di ieri, invece, i militari hanno proceduto a fermare un’auto in via Santo Marzio. All’interno due diciannovenni di Gualdo Tadino apparsi subito in difficoltà all’atto del controllo. Nonostante cercassero di sviare i Carabinieri con scuse, dopo una perquisizione i militari hanno trovato due singole dosi di hashish all’interno dei rispettivi pacchetti di sigarette. In questo caso, non solo sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia, ma per loro è scattato anche il ritiro della patente.

“E’ sempre alta l’attenzione che i Carabinieri pongono sul fenomeno degli stupefacenti – recita una nota stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia – attuando mirati controlli quotidiani. Le stazioni dei Carabinieri, anche in questa circostanza, confermano la loro insostituibile presenza sul territorio, nonché di essere punti di riferimento per i cittadini”.

