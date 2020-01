Istituto Casimiri, il film sulla vita di Anne Frank per non dimenticare la Shoah

Pubblicità

Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso il Teatro “Don Bosco”, in occasione della “Giornata della Memoria”, l’Istituto “R. Casimiri”, in collaborazione con l’Associazione Educare alla Vita Buona, organizza la proiezione di “Anne Frank – Vite parallele”, un film per le scuole in cui la tragedia della Shoah e dei campi di sterminio viene raccontata attraverso la lettura di alcuni brani particolarmente significativi dell’indimenticabile Diario di Anne Frank, recitati dal premio Oscar Helen Mirren, instaurando dei parallelismi con le vicende di giovani donne sopravvissute all’Olocausto e con il percorso di formazione di un’adolescente di oggi.

La visione del film, aperta alla cittadinanza, sarà introdotta da una presentazione a cura di alcuni studenti delle classi VL e VM del Liceo linguistico e preceduta da un breve reading letterario animato da studenti dell’indirizzo tecnico-grafico.

Le iniziative culturali dedicate al recupero e alla valorizzazione della memoria storica novecentesca costituiscono ormai una consolidata tradizione all’Istituto “Casimiri”, implementata da strategie didattiche finalizzate a coinvolgere sempre più attivamente gli studenti nel processo di insegnamento/apprendimento: nella mattinata di venerdì 17 gennaio si rinnoverà infatti anche l’appuntamento con il progetto “Lezioni di storia in peer education”, nell’ambito del quale un team di studenti della classe 5C del Liceo scientifico terrà una lezione dal titolo “Da Don Sturzo a De Gasperi”, rivolta ai loro coetanei delle classi quinte del Liceo.

In vista delle prossime iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto d’istruzione superiore “Casimiri” accoglierà gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie il giorno domenica 19 gennaio 2020 nella sede del biennio, ubicata in via Flaminia, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.