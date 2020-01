I Diraq alla 33esima edizione di Sanremo Rock

Pubblicità

I Diraq parteciperanno a ‘Sanremo Rock’, uno dei festival più seguiti da produttori, editori, manager, radiofonici e dalle industrie discografiche del Paese. Il gruppo rock, per metà gualdese e per metà assisano, sarà presente alla 33esima edizione della prestigiosa kermesse musicale.

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock. Nato nei primi anni Ottanta, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, i Litfiba, i CCCP, i Tazenda, i Bluvertigo.



La band, formatasi nel 2009, attualmente è composta da Edoardo Commodi (chitarra), Francesco Mengoni (basso), Federico Sereni (batteria) e Daniel Abeysekera (voce) e prende nome dal matematico britannico Paul Dirac, che li ha ispirati per la sua personalità notturna e distaccata, oltre per le visioni romantiche applicate alla meccanica quantistica.

Il 29 ottobre scorso è uscito il loro ultimo album ‘Outset’, disponibile in tutte le piattaforme di streaming digitale, in Cd e in vinile, che ha permesso ai Diraq di raggiungere anche questo nuovo traguardo di Sanremo Rock. Durante le registrazioni è iniziata anche la collaborazione con l’etichetta JAP Records, collettivo di musicisti di cui fa parte anche il songwriter gualdese JM (al secolo Matteo Fioriti), artista con cui la band duetta in Turning Days.