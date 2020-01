Pubblicità

Il 2020 segna un anniversario importante e prestigioso per l’istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, che taglia quest’anno il traguardo dei sessanta anni di attività. Correva infatti l’anno 1960 quando, nei primi giorni di gennaio, il commissario prefettizio Francesco Santoro faceva richiesta di attivazione relativa ad un corso di liceo scientifico nel comune di Gualdo Tadino, al culmine di un prolungato dibattito che vide protagonisti l’associazione turistica “Pro Tadino”, l’associazione italiana maestri cattolici, uomini di scuola, partiti politici ed enti locali.

Nato come succursale del Liceo scientifico di Perugia, il Liceo gualdese diventò sede autonoma nell’ottobre del 1967, quando venne autorizzato il primo sdoppiamento delle classi. Nel 1975, in seguito alla richiesta del collegio dei docenti, l’istituto venne ufficialmente intitolato a monsignor Raffaele Casimiri, illustre compositore gualdese di musica sacra, maestro di Cappella del Laterano e fondatore della Società Polifonica Romana.

L’istituto è cresciuto anno dopo anno, ampliando progressivamente sia il numero degli iscritti sia l’offerta formativa in relazione ai bisogni formativi del territorio, adeguando spazi e strutture: risale agli anni 1989/1990 la ricostruzione della sede storica di Viale Don Bosco, presso cui, dall’anno 1990/91, è stato anche avviato un corso di liceo linguistico. A partire dalla fine degli anni ’90 e negli anni 2000 hanno avuto inizio tutte le attività che hanno progressivamente ampliato l’offerta formativa fino ad oggi, come il laboratorio musicale, quello teatrale e il gruppo sportivo con i campionati studenteschi. In seguito alla riforma Gelmini, oltre ai corsi del liceo scientifico e linguistico, a partire dal 2011 l’istituto ha attivato l’opzione scienze applicate e, nel 2018, hanno preso avvio il primo anno di corso dell’indirizzo tecnico grafica e comunicazione e l’opzione Cambridge.

I sessant’anni del “Casimiri” saranno festeggiati a più riprese nel corso dell’anno scolastico. Il primo incontro dedicato alla celebrazione della ricorrenza sarà la serata del 24 gennaio, in occasione dell’ultimo open day per l’orientamento, che si concluderà con un momento conviviale, offerto da alcune aziende di Gualdo Tadino. A tal proposito l’istituto ringrazia le pasticcerie Dolce Peccato, Le Quattro Porte e la società Rocchetta Spa.