Educare alla Vita Buona, per la Festa di Don Bosco inaugurazione del nuovo studio di registrazione

L’Associazione Educare alla Vita Buona, come ogni anno a partire dal 2011, organizza per domenica 26 gennaio 2020 a Gualdo Tadino la Festa di San Giovanni Bosco.

Il programma prevede quest’anno un’importante anticipazione: l’intitolazione da parte dell’amministrazione comunale dei giardini pubblici di viale Don Bosco all’indimenticato Sor Antonio.

Alle ore 10, nella basilica cattedrale di San Benedetto, celebrazione della Santa Messa da parte del vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino. Seguirà alle ore 11, al teatro Don Bosco, l’assemblea dei soci e il rinnovo del tesseramento.

Alle 12,30 inaugurazione, aperta al pubblico, dello studio e sala di registrazione “Wald Music Studio”, realizzato nell’ambito del progetto “Well-Tree” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Al termine il pranzo sociale presso il Ristorante Lucignolo.

“Il 2019 è stato un anno importante per la nostra associazione, che ha segnato l’avvio di due iniziative di grandissimo rilievo per la città e per il territorio della Fascia Appenninica quali il “Progetto Rete!”, di cui siamo capofila, e “Well-Tree”, grazie ai quali, oltre ai numerosi interventi di carattere sociale nei confronti dei giovani già attivati, è stato possibile il restyling del teatro Don Bosco e la realizzazione dello studio e sala di registrazione e prove – evidenzia il presidente dell’associazione Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni – Con il completamento di questa infrastruttura si apriranno nuove opportunità per i singoli e i gruppi giovanili del nostro territorio appassionati di musica e di recitazione. Sarà infatti possibile utilizzare gratuitamente la sala, previa prenotazione e accettazione del regolamento di utilizzo. Ci stiamo avvicinando al decennale della nascita della nostra associazione, che venne semplicemente creata per poter proseguire l’attività dell’Oratorio dopo l’addio dei Salesiani. Oggi, a distanza di nove anni e grazie all’attività di tanti volontari, siamo parte attiva di due progetti che nel territorio porteranno 700 mila euro in favore delle nuove generazioni.”