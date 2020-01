Forza Italia Gualdo Tadino: “Un anno di rilancio, grazie alla Regione”

Pubblicità

“L’auspicio è che l’amministrazione di Gualdo Tadino capeggiata dal sindaco Massimiliano Presciutti, abbia la volontà e capacità di agganciarsi ad una traiettoria che possa traghettare il nostro territorio fuori da una palude stagnante“. Questo è quanto recita una nota stampa della sezione gualdese di Forza Italia a firma dei consiglieri Silvia Minelli e Fabio Viventi.

Secondo Minelli e Viventi il 2020 sarà un anno molto particolare per la politica umbra e gualdese, perchè ci si dovrà confrontare con la nuova guida regionale della Presidente Tesei, del vice Presidente, gualdese, Roberto Morroni e di una Giunta “che dovrà entrare nel vivo di una azione politica necessaria e doverosa per rilanciare una regione dilaniata da anni di scelte, o probabilmente di non scelte, ad opera della politica“.

“In questa palude stagnante – continua il comunicato stampa – a nostro parere l’Amministrazione gualdese ha operato in maniera conservativa e, ad onor del vero, anche con successo elettorale, ma con un azione poco rispondente alle esigenze di una città che sta vivendo una fase di sofferenza ancor peggiore del periodo a cavallo del 2008. Apprezziamo lo slancio con cui il PD ha salutato con favore l’elezione e la nomina a vicepresidente della Regione dell’Umbria del concittadino Roberto Morroni, ma è ora di dar corpo a buoni propositi che, altrimenti, rischiano di rimanere solo sulla carta“.

Forza Italia ricorda l’azione “di pungolo”che l’anno passato è stata incentrata su tematiche come sviluppo economico, sicurezza, welfare e ambiente.

“La sensazione che abbiamo da anni di amministrazione Presciutti è che si viaggi ‘alla giornata’ – dicono Minelli e Viventi – Ne è esempio la vicenda dell’area della Stazione. Qui la nostra scelta di non partecipare alla votazione in aula non è dettata da una bocciatura sul progetto. Quest’ultimo non è neanche oggetto di discussione, in quanto nessuno può avere la certezza dell’aggiudicatario di quell’area, visto che la sua alienazione passa per un bando pubblico europeo. Peggio ancora è stata l’impostazione politica“.

“A noi piacerebbe, per una volta, che si parlasse di strategie a tutto tondo e mettiamo sul piatto la nostra collaborazione in tal senso: facciamo un punto zero sulla situazione economica gualdese e valutiamo in che modo il Comune dovrebbe sviluppare, anche a livello urbanistico, una serie di ragionamenti su come coniugare, tanto per fare un esempio, recupero degli edifici in disuso, necessità di non consumare suolo, allargamento e favoreggiamento di attività imprenditoriali nuove. Tutto questo per far sì che una realtà in fondo piccola come Gualdo Tadino possa caratterizzarsi su prodotti tipici ma anche su innovazione e tecnologia“.

Forza Italia tocca anche la questione sicurezza, dichiarando di attendere che la maggioranza intera mantenga ciò che ha promesso in commissione: “A fronte di ben tre proposte distinte, a nome di tutta l’opposizione, è stato fatto un grande sforzo di sintesi per presentare unitariamente i punti salienti su cui si dovrebbe incentrare la tematica: controllo degli accessi alla città mediante telecamere sulla viabilità principale, monitoraggio del territorio, commissariato di Polizia. A fronte dell’impegno, da parte del Sindaco in persona, di voler approvare un documento che possa passare all’unanimità in Consiglio Comunale, non ci siamo tirati indietro nel voler condividere le nostre richieste. Però siamo già a fine gennaio e attendiamo con molta solerzia che i cittadini vedano concretizzarsi alcune misure per fronteggiare il disagio e la paura che hanno caratterizzato gli scorsi mesi“.

La parte finale del comunicato stampa ricorda che nel 2020 si accenderanno tematiche ‘croniche’ della città: il recupero dell’area dell’ex Ospedale Calai e quella delle fonti della Rocchetta.

