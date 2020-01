Al “Casimiri” seminari su calcolo combinatorio e probabilità

Pubblicità

L’istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino prosegue nella sua attività finalizzata ad implementare le competenze degli allievi con l’attivazione, a fine gennaio, di un corso di approfondimento sul calcolo combinatorio e probabilità per le classi quinte del Liceo Scientifico d’ordinamento e dell’opzione Scienze Applicate. Durante il corso verranno affrontati temi di estrema rilevanza, sia per la risoluzione dei quesiti della seconda prova scritta dell’esame di Stato sia per la prosecuzione degli studi universitari.

Il ciclo di seminari sarà tenuto dal dirigente scolastico Sabrina Antonelli, che mette gratuitamente a disposizione le proprie specifiche competenze nel settore, maturate anche in ambito universitario con il conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Metodi statistici e matematici per la ricerca economica e sociale” e attraverso specifica attività didattica, editoriale e di ricerca, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale.

Gli argomenti oggetto del corso verranno affrontati attraverso una didattica per problemi, in modo da stimolare un apprendimento per scoperta da parte degli studenti, anche attraverso l’utilizzo di materiali digitali. In un’ottica di condivisione e diffusione di buone pratiche nella comunità educante, parteciperanno ai seminari anche i docenti di matematica dell’istituto.