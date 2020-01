Educare alla Vita Buona, inaugurata la nuova sala prove e registrazione

Pubblicità

In occasione della festa di San Giovanni Bosco, è stata inaugurato domenica scorsa a Gualdo Tadino il nuovo studio e sala di registrazione “Wald Music Studio”, realizzato nell’ambito del progetto “Well-Tree”, di cui fa parte l’associazione Educare alla Vita Buona, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

La sala si trova in un’ala dell’edificio dell’Oratorio Salesiano, e si tratta di una notevole opportunità per i singoli ed i gruppi giovanili del territorio, dai 15 ai 34 anni, appassionati di musica e di recitazione. Sarà infatti possibile per loro utilizzare gratuitamente la sala, previa prenotazione e accettazione del regolamento di utilizzo che verrà redatto a breve.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il vicepresidente della giunta regionale, Roberto Morroni, il vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, il presidente dell’associazione Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni, il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fabrizio Stazi, e Matteo Minelli, componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione stessa.

La struttura, insonorizzata, è dotata di strumenti musicali, amplificazione e delle apparecchiature utili allo scopo.



















Foto di Arte & Dintorni