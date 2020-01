Progetto RETE!, cineforum gratuiti e incontri con i genitori

Pubblicità

Nuove iniziative del Progetto RETE!, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolte a genitori e ragazzi.

Presso il Cinema Don Bosco di Gualdo Tadino sono in programma due cineforum, con ingresso gratuito, per genitori e figli dai 6 ai 14 anni e due incontri dedicati ai genitori, guidati dagli psicologi e psicoterapeuti Roberta Mascioni e Daniele Minelli del Centro di Psicologia AST-CSMG di Gubbio. Gli appuntamenti (due per ogni zona) si terranno a Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo.

Il tema dei cineforum e degli incontri è “Come scoprire e coltivare i talenti dei propri figli”, attivando una positiva collaborazione con gli insegnanti e le altre figure educative.

Il primo cineforum è in programma sabato 1 Febbraio alle 16,30 con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, un racconto di formazione adolescenziale incentrato sul disagio e la vergogna che ogni teenager prova nei confronti della propria esistenza, a maggior ragione se “ostacolata” dalla diversità. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol.

La visione del film è propedeutica ai successivi due incontri di riflessione e confronto con i genitori, su come scoprire e far maturare i talenti dei figli, che si terranno:

a Gualdo Tadino, presso il cinema teatro Don Bosco, sabato 8 febbraio e sabato 14 marzo alle ore 15;

a Nocera Umbra, presso l’aula magna dell’Istituto Superiore “Sigismondi”, venerdì 7 febbraio e venerdì 13 marzo alle ore 17;

a Sigillo, presso l’auditorium comunale, venerdì 14 febbraio e venerdì 20 marzo alle ore 17,30.