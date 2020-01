Tutela dei beni culturali, incontro con i carabinieri al “Sigismondi” di Nocera Umbra

Pubblicità

Presso l’aula magna “Bruno Buriani” dell’Istituto Superiore “Sigismondi” di Nocera Umbra ancora incontri formativi di alto livello: martedì 28 gennaio scorso gli studenti hanno partecipato ad un incontro sul tema della Tutela del Paesaggio e del Patrimonio Storico e Artistico, grazie all’intervento del tenente colonnello Guido Barbieri, comandante per l’Umbria del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio.

Partendo dall’articolo 9 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica della Nazione”, nei giorni precedenti l’incontro la professoressa Monia Leonardi, docente di diritto dell’Istituto, aveva preparato i suoi studenti sul tema.

Erano presenti il dirigente scolastico, Leano Garofoletti, il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini. Sono intervenuti il capitano Fabio Del Sette, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gubbio, e il maresciallo Davide Tenti, comandante della Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra. Il tenente colonnello Guido Barbieri ha sottolineato che “la tutela dei Beni Culturali italiani è un dovere imprescindibile che riguarda ogni singolo cittadino, un problema primario per una Nazione come la nostra, un obbligo non solo morale per chi vive in Italia o per chi, attratto dalla sua bellezza e la sua unicità, decide di visitarla”.

È dal 1969 che opera in Italia il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, un reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri, unico al mondo nel suo genere, creato con lo scopo di prevenire e reprimere le azioni delittuose in materia di beni culturali. I numeri, infatti, parlano chiaro: le opere (conosciute) che mancano all’appello sono 1.240.565, i furti denunciati 64.849 ed il volume d’affari annuo che sviluppa il traffico di opere d’arte è di circa 5 milioni di dollari, secondo soltanto al traffico d’armi e di droga ed ai reati finanziari.

“Questo incontro – ha detto il dirigente Garofoletti – ci ha tutti colpiti, sia per questi numeri che i Carabinieri ci hanno fornito, che non immaginavamo, che per l’attenzione con cui i ragazzi hanno ascoltato, uscendo da questa giornata veramente motivati e con la voglia di approfondire l’argomento”.

Per l’organizzazione dell’incontro è stato ringraziato il professor Sergio Spigarelli, che, grazie alla sua sensibilità sulla tutela dei Beni Culturali e il suo personale legame con l’Arma dei Carabinieri, in particolare con la sezione della Tutela del Patrimonio, ha permesso di realizzare questa mattinata altamente formativa. I ragazzi del “Sigismondi” si sono dimostrati all’altezza della situazione, partecipi e attenti, tanto che il tenente colonnello Barbieri ha chiesto di poter tornare a Nocera a breve per poter continuare ad approfondire una tematica così affascinante.