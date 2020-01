A Gualdo Tadino tra le auto con arnesi da scasso. Bloccati dai Carabinieri

Pubblicità

Una Fiat Punto parcheggiata in via Giuseppe Verdi, nei pressi dell’area di sosta della pista ciclabile. Un giovane all’interno e un altro ragazzo poco distante, che si aggirava tra le auto parcheggiate, guardandovi dentro. Da qui è scattato il controllo di due carabinieri in borghese della stazione di Gualdo Tadino, che hanno identificato i due trovando nell’auto strumenti per lo scasso.

I due sono cittadini rumeni di 22 e 32 anni, domiciliati a Perugia. I carabinieri, nonostante uno dei due abbia cercato di giustificare la presenza in quel luogo per un incontro con un conoscente, hanno proceduto alla loro perquisizione. Nascosta all’interno di uno zaino nel bagagliaio hanno quindi rinvenuto una “mecchia”, punta da trapano per legno con terminale piatto, strumento utilizzato per forzare le serrature delle portiere delle automobili.

Per i due giovani, già gravati da precedenti di polizia per furto, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per possesso ingiustificato di strumento idoneo allo scasso. E’ stata anche avviata nei loro confronti la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Gualdo Tadino.