Cardiologia Aperte: il 16 febbraio ECG gratuiti all’ospedale di Branca

Da sabato 8 febbraio fino a domenica 16, ritorna l’appuntamento con Cardiologie Aperte, la tradizionale manifestazione di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi per la salute cardiovascolare. Oltre 170 Cardiologie distribuite su tutto il territorio nazionale realizzeranno attività per la popolazione, tra cui momenti di incontro tra esperti Cardiologi e cittadini, visite e consulenze in prevenzione primaria e secondaria, conferenze su temi di prevenzione cardiovascolare, raccolte e concerti di beneficenza e altro ancora.

La cardiologia dell’Ospedale Comprensoriale di Branca aderirà all’evento domenica 16 febbraio 2020. In questo giorno, dalle ore 9 alle ore 17 sarà possibile eseguire gratuitamente elettrocardiogrammi senza bisogno di prenotazione. L’Associazione A.N.A.CA. condivide l’iniziativa nazionale e parteciperà con i propri volontari a favore dei cittadini del nostro territorio.

