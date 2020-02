Cinema Don Bosco, in arrivo la nuova rassegna cinematografica

Pubblicità

Da questo mese il cinema teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospiterà una nuova rassegna cinematografica dal titolo “Cine-connessioni, incontri, confronti, scoperte, legami”, con quattro titoli in programma.

“Gran bella parola, connessione, se solo l’informatica e l’uso quotidiano nei social media non l’avessero impoverita e banalizzata – recita la nota stampa dell’associazione Educare alla Vita Buona – Alla base c’è il verbo latino nèctere, che significa “unire”, parola che a sua volta è così simile a nèctar, la deliziosa bevanda di colore rosso sacra agli dèi che proteggeva dalla morte e dall’oblio. E poi c’è quel prefisso con che rafforza l’idea di unione, tanto breve a scriversi quanto carico di implicazioni e conseguenze nelle nostre vite. Dunque connessione vuol dire unire insieme qualcosa, stringere un legame, annodare fili che nessuno pensava potessero essere intrecciati. Le cine-connessioni sono quelle racchiuse in quattro film che creano una costellazione di storie affini per tematica e movimenti interni, presentati e premiati nei maggiori festival internazionali. Film che parlano di avvicinamenti e incontri, di scoperte e legami inediti, addirittura impossibili, di giovani in guerra, di generazioni e culture a confronto, di padri e figli ritrovati, e donne avvolte dalle fiamme dell’amore e dell’arte. Racconti di fili annodati e stretti come lacci delle scarpe.

La rassegna è curata da Michele Storelli, che nel dibattito verrà affiancato di volta in volta da importanti relatori. Ecco il programma (clicca sul titolo del film per vedere il trailer):

venerdì 28 febbraio: Jojo Rabbit di Taika Waititi

venerdì 13 marzo: Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson

venerdì 20 marzo: Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

venerdì 3 aprile: Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma

Ogni proiezione avrà inizio alle ore 20.45. L’abbonamento per l’intera rassegna ha un prezzo di € 20,00 (€ 15,00 per gli studenti). Il biglietto per il singolo spettacolo ha invece un costo di € 7,00.