Al via a Gualdo Tadino il corso di robotica educativa

Al via a Gualdo Tadino la seconda edizione del “Corso di Robotica Educativa: per diventare scienziato junior”, ospitata quest’anno presso i locali della Biblioteca “Ruggero Guerrieri” di via della Resistenza.

Verranno affrontati argomenti di robotica avanzata, coding base, Scratch, problem solving, cooperative learning.

Il corso si ripropone di offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere un nuovo modo di approcciare le moderne tecnologie attraverso l’utilizzo di mattoncini educativi uniti a dispositivi elettronici quali tablet e piccoli computer con l’intento finale di “imparare facendo e sperimentando”.