Perugia-Ancona, tamponamento a catena in galleria. Ferito un conducente.

Un tamponamento a catena si è verificato stamane sulla Perugia-Ancona all’interno della prima galleria in direzione del capoluogo marchigiano, nei pressi di Pianello.

Un furgone è finito contro un camion fermo in carreggiata a causa, secondo una prima ricostruzione, di un altro tamponamento che si era verificato poco più avanti. Il conducente è rimasto ferito ma fortunatamente, nonostante l’urto particolarmente violento, non sembra in gravi condizioni.

Lunghe code si sono formate in seguito al sinistro. Sul luogo dell’incidente si sono recati polizia stradale e vigili del fuoco