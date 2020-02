Al teatro Talia nel mese di marzo si parlerà di donne. Mini rassegna teatrale al via

Pubblicità

Marzo al teatro Talia di Gualdo Tadino sarà il mese della donna. E’ infatti in programma una minirassegna di tre spettacoli dal titolo “Parlando di donne…“, un teatroforum al femminile. L’organizzazione è delle associazioni Talia, “La Linea Gialla” e “Note di Teatro” in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale della città.

Si inizia domenica 8 marzo, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, alle ore 17,30 con lo spettacolo “Mamma Blues”, di e con Eleonora Cecconi accompagnata sul palco dalla chitarra di Edoardo Commodi. Uno spettacolo che racconta di donne e madri straordinarie che cerca nell’essenza del blues il trait d’union di queste storie vere. Uno spettacolo che canta il coraggio, la perseveranza, la determinazione, l’amore, donne note e ignote che saliranno a bordo di un treno sulle note di Billie Holiday, Bessie Smith, Nina Simone.

Venerdì 13 marzo alle ore 21 sarà la volta di “Sommerse e salvate” di e con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca, spettacolo che gode del sostegno del Ministero degli Affari Esteri che raccoglie testimonianze di donne provenienti da zone di guerra.

Venerdì 20 marzo alle ore 21 andrà in scena “Madonna” di e con Caterina Fiocchetti con al violoncello Andrea Rellini. Un viaggio tra le parole, i suoni e le immagini che la scrittrice umbra Rina Gatti ha lasciato nei suoi scritti, un percorso tra i ricordi che questa donna comincia ad annotare all’età di sessantacinque anni, nel momento in cui scopre che può dedicare tempo anche a se stessa.

Gli spettacoli saranno seguiti da un teatroforum, attraverso il quale gli spettatori potranno parlare e discutere con gli artisti.

“L’obiettivo è parlare di donne – hanno sottolineato gli organizzatori Mario Fioriti (Associazione Talia), Eleonora Cecconi (La Linea Gialla) e Stefano Galiotto (Note di Teatro) – di contesti sociali e di una problematica, come la condizione della donna, ancora presente nel 2020.”

Il prezzo dei biglietti per i singoli spettacoli è di 10 euro tranne che per “Sommerse e Salvate” dove l’ingresso sarà a offerta libera. Previsto anche un abbonamento per i tre spettacoli al prezzo di 18 euro. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere al locale “El Grottino”, foyer del teatro Talia o telefonare al 333 3448014 – 349 7331045.