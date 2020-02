Sarà allargata via Pennoni, firmato l’accordo per l’acquisto del terreno

Pubblicità

Verrà allargata via Angelo Pennoni nel punto in cui la trafficata strada, che da viale Don Bosco conduce alla Rocca Flea e alla montagna, subisce una strozzatura, creando problemi al traffico veicolare e pedonale. Verrà inoltre realizzato un parcheggio, sempre nella stessa zona, che contribuirà a decongestionare dalle auto il centro storico.

L’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto un accordo procedimentale per rilevare il terreno in questione, localizzato tra via Pennoni, via Serrasanta e via Umeoli e conosciuto ai più come “Orto del Maestro Scatena”, appartenente a un privato cittadino.

“Esprimiamo grande soddisfazione – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Fabio Pasquarelli – per aver raggiunto un accordo con la famiglia Scatena, rappresentata dalle figure della dottoressa Annabella e figli che ringrazio pubblicamente. Dopo anni di criticità riscontrate nella zona di via Pennoni, la realizzazione del suddetto progetto permetterà di accedere con maggiore facilità ai luoghi simbolo della città e allo stesso tempo consentirà loro di poter usufruire di un nuovo posteggio in un punto nevralgico di Gualdo Tadino. Con questa nuova azione prosegue il lavoro intrapreso dalla nostra amministrazione, già dalla scorsa legislatura, volto al miglioramento della viabilità e sicurezza stradale cittadina. Tutto questo permetterà agli abitanti e anche ai turisti di accedere più facilmente sia al centro storico che alla montagna gualdese.”