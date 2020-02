A lezione di meteorologia fra Scheggia e Fossato di Vico

Pubblicità

L’Istituto Comprensivo di Sigillo, partner della Rete nazionale “Green School”, tra le varie attività programmate in relazione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile concordati dall’ONU, ha ospitato nei suoi quattro plessi di scuola secondaria di primo grado di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, la dottoressa Angela Benedetti, originaria di Scheggia e senior scientist presso presso l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts di Reading, vicino Londra.

L’istituto altro non è che il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, che elabora il prestigioso modello matematico sulla base del quale vengono attualmente realizzate le previsioni del tempo dalla maggior parte dei paesi europei, compresa l’Italia. Modello che, fra breve, verrà elaborato proprio nel nostro Paese, presso il nuovo centro meteorologico in via di realizzazione a Bologna dove verrà trasferito l’attuale supercomputer che a Reading in poco più di due ore realizza tutti i poderosi calcoli matematici necessari al modello ECMWF, attualmente il migliore al mondo.

La dottoressa Benedetti ha condotto delle conversazioni scientifiche in lingua inglese rispondendo a tutte le domande che i ragazzi delle classi terze, coordinati dai docenti di Scienze e di Inglese, le hanno voluto sottoporre.

“La motivazione sottesa a questa iniziativa – ha detto la Dirigente scolastica Rosa Goracci – è duplice. I nostri ragazzi hanno bisogno di trovare stimoli attraverso il confronto diretto con professionisti originari dei nostri Comuni, che hanno realizzato i loro sogni distinguendosi addirittura a livello internazionale. L’altro aspetto è quello di prendere più dimestichezza con le discipline STEM e di riflettere al tempo stesso in modo propositivo sui cambiamenti climatici in atto, vera e propria emergenza. Se lo si fa in lingua inglese è ancora meglio, visto che il prossimo anno la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) sarà la norma per molti dei nostri alunni che si iscriveranno alle scuole secondarie di secondo grado”.

La dottoressa Benedetti si è recata in ognuna delle sedi con lo scopo di interagire più direttamente con i gruppi classe e di attivare dei percorsi che potranno essere continuati in corso d’anno attraverso incontri virtuali con gli scienziati dell’ECMWF nella modalità della videoconferenza.

© GUALDO NEWS