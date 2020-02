Pubblicità

Dal 21 febbraio al 17 maggio 2020 si svolgerà a Nocera Umbra il 4° Corso Base per aspiranti Volontari di Protezione Civile, organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile “Città delle Acque” di Nocera Umbra in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e il Centro Funzionale della protezione Civile della Regione Umbria sede di Foligno sezione volontariato.

La formazione sarà tenuta da esperti del settore in collaborazione con altre associazioni di volontariato regionale ed istituzioni secondo le linee guida della sezione volontariato della Pro.Civ. Regione Umbria.

Per iscriversi si può inviare un’e-mail a protezionecivilenoceraumbra@gmail.com indicando il proprio codice fiscale ed il numero di cellulare, si può regolarizzare l’iscrizione anche in sede la sera stessa dell’inizio del corso oltre che presso l’ufficio protocollo del comune di Nocera Umbra.

“Ricordiamo – sottolinea il coordinatore Sandro Bianchini – che la partecipazione al corso con il superamento del test è valevole per i crediti formativi scolastici.

Possono partecipare tutti i cittadini dai 16 anni in su che desiderano conseguire l’attestato. I ragazzi dai 16 ai 17 anni possono frequentare il corso, ma non possono operare in servizi di emergenza fino al compiere dei 18 anni. Il corso avrà una durata di 24 ore, suddivise su 12 lezioni teoriche da 2 ore l’una. Il corso si concluderà con una lezione pratico-operativa con attrezzature.

“Esprimo il più sincero ringraziamento a tutti coloro che sostengono il nostro gruppo, il sindaco Giovanni Bontempi, il Comandante della Polizia Locale Luigi Monarca, l’Ufficio di Pro.Civ.Comunale, la Nocera Umbra Acque Storiche, e tutte le associazioni, proloco, aziende, ditte e cittadini che ci incitano ad andare avanti”, conclude Sandro Bianchini.