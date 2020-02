Al cinema Don Bosco una rassegna cineforum piena di connessioni

Pubblicità

Si intitola “Cine-Connessioni – Incontri, confronti, scoperte, legami” la rassegna cineforum 2020 del Cinema Don Bosco di Gualdo Tadino, promossa dall’associazione Educare alla Vita Buona, che torna dopo il boom di presenze fatto registrare la scorsa stagione.

L’iniziativa, che prenderà il via venerdì 28 febbraio, è stata presentata ufficialmente presso la sala consiliare del municipio dalla vicepresidente dell’associazione, Marcella Viventi, dal curatore Michele Storelli e dalla responsabile Anna Confidati alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dell’assessore alla cultura Barbara Bucari.

“Il filo conduttore di questa rassegna sono le connessioni, una parola che si presta a tante interpretazioni – ha spiegato il curatore Michele Storelli – Il cineforum è l’unica occasione in cui gli spettatori possono avere una visione condivisa del cinema, dai tredicenni agli adulti. I film che abbiamo scelto sono quattro storie di persone forse inconciliabili tra loro ma che hanno un filo conduttore. Trattano argomenti forti ma con linguaggi alla portata di tutti. Sono pellicole di grande qualità, tanto che rappresentano le migliori sceneggiature di questa stagione.”

IL PROGRAMMA

28 febbraio: Jojo Rabbit – di Taika Waititi (Repubblica Ceca/Nuova Zelanda/Usa, 108’)

13 marzo: Cena con delitto – Knives Out – di Rian Johnson (Usa 2019, 130’)

20 marzo: Tutto il mio folle amore – di Gabriele Salvatores (Italia 2019, 97’)

3 aprile: Ritratto della giovane in fiamme – di Céline Sciamma (Francia 2019, 121’)

“La rassegna cineforum è una delle nostre iniziative più importanti e di maggior successo – ha evidenziato Marcella Viventi – C’è alle spalle un grande lavoro di preparazione grazie al contributo di molti e in particolare di Michele Storelli e Anna Confidati, che sono le vere anime di questa proposta che va nel segno giusto in quanto, come recita il titolo, rappresenta anche una possibilità di incontro tra generazioni.”

“Il pubblico che partecipa è infatti trasversale – ha ribadito Anna Confidati – I giovani rimangono sempre i nostri spettatori preferiti, grazie anche al rapporto instaurato con il mondo della scuola, in particolare con l’Istituto Casimiri e con il Comprensivo, che ringraziamo, così come ringraziamo il Comune di Gualdo Tadino che ha riconosciuto la validità culturale di questa proposta concedendo il patrocinio.”

Plauso per l’iniziativa da parte del sindaco Presciutti, con l’assessore Bucari che ha evidenziato “il grande lavoro dell’associazione Educare alla Vita Buona per tenere aperto il Cinema Don Bosco e, conseguentemente, la possibilità di apprezzare il vero cinema a Gualdo Tadino.“

Ogni proiezione avrà inizio alle ore 20.45. L’abbonamento per l’intera rassegna ha un prezzo di € 20,00 (€ 15,00 per gli studenti). Il biglietto per il singolo spettacolo ha invece un costo di € 7,00.