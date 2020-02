Inaugurato a Gualdo Tadino un corso di lingua araba per bambini

Pubblicità

Un corso gratuito per bambini per l‘insegnamento della lingua araba, aperto a tutti, è stato attivato a Gualdo Tadino presso la sede del Cpia in piazza Federico II (edificio ex Pretura) e si terrà il sabato mattina.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente stamattina da Hedi Khirat, presidente dell’associazione Le Jasmin, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla cultura, Barbara Bucari, e dell’insegnante Jamel Noumi.

Il corso è sostenuto dal Ministero dell’Educazione della Tunisia e in Umbria, oltre che a Gualdo Tadino, si svolgerà anche a San Sisto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni.

L’associazione Le Jasmin, che promuove l’iniziativa, è attiva per l’inserimento dei tunisini residenti in Umbria, e in genere degli stranieri, nella vita sociale e economica, favorisce l’integrazione e lo scambio culturale per avvicinare la comunità locale alla cultura e alle tradizioni dei cittadini stranieri, promuovere iniziative di cooperazione internazionale nord-sud per lo sviluppo con l’obiettivo di diffondere la cultura della pace e della tolleranza.