“Uomo, natura e animale non umano”, concluso positivamente il progetto

Si è concluso oggi lunedì 24 febbraio presso l’aula magna dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino il Progetto “L’Uomo, la Natura, l’Animale non umano” proposto dall’Assessore con delega al mondo Animale, Marco Parlanti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Casimiri. L’ultima lezione è stata tenuta dal professor Antonio Pieretti e dal dottor Fausto Cambiotti, mentre nelle altre lezioni è stato relatore anche il professor Gianni Paoletti.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere il tema del rapporto uomo, natura, animale non umano anche attraverso l’approfondimento delle esperienze quotidiane che riguardano questi argomenti e l’ultima lezione di oggi è stata l’occasione per fare un bilancio con l’assessore Parlanti e la Dirigente Scolastica Sabrina Antonelli.

“Siamo molto soddisfati di aver concluso positivamente questo percorso – hanno dichiarato – I nostri ragazzi hanno conosciuto e toccato con mano temi importanti come i diritti, il benessere e la lotta all’abbandono degli animali. Un progetto che grazie anche alla qualità dei relatori presenti ha educato gli studenti rispetto al mondo animale permettendo loro di ottenere maggiore consapevolezza sull’argomento. Lo scopo infatti di questa iniziativa era quello di sensibilizzare i più giovani sul tema, per comprendere meglio il rapporto uomo, natura, animale non umano per emergere eticamente e culturalmente. Fondamentale è stata la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Istituto Casimiri, che dialogano quotidianamente al fine di sviluppare sempre nuovi progetti che puntino a sensibilizzare su questioni importanti i giovani del nostro territorio”.