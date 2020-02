La Comunanza sul territorio: “Proseguiranno gli incontri con la popolazione”

Pubblicità

Si è tenuta venerdì 21 febbraio l’incontro pubblico organizzato dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese per informare la cittadinanza in seguito alle due sentenze di Tar e Commissario agli Usi Civici che hanno riconosciuto la legittimità della ricostituzione dell’ente montano e la riassegnazione agli usi civici di alcuni terreni all’interno dei quali sono presenti i pozzi di attingimento dell’azienda Rocchetta ma, soprattutto, la proprietà delle sorgenti.

“Vogliamo ringraziare i tanti partecipanti all’evento pubblico dello scorso venerdì, interessati al comprendere meglio le recenti sentenze, i principi e le leggi che le hanno originate – riporta una nota della Comunanza Agraria Appennino Gualdese – Il consiglio di amministrazione li ha illustrati ampiamente prima di lasciare spazio al confronto aperto.”

L’ente montano si ritiene soddisfatto della partecipazione, sia in termini numerici che di interessamento da parte dei gualdesi. “Tanti i volti nuovi e numerose le domande, segnale di rinnovata curiosità e desiderio di coinvolgimento nella cura delle proprietà collettive per molto tempo trascurate. Vi sono state inoltre diverse richieste di iscrizione, portando a circa 500 le famiglie iscritte.”

Gli incontri sul territorio comunale da parte dell’ente montano proseguiranno nei prossimi mesi. “Confidiamo che sia occasione per riportare le famiglie gualdesi al centro della gestione e della tutela del proprio patrimonio naturale, in un rapporto d’amore verso la montagna e di responsabilità verso le future generazioni che non può più essere delegato. Un ringraziamento speciale va ai fotografi, giornalisti e video operatori presenti, e grazie all’Associazione della terza età che ci ha ospitato – conclude la nota della Comunanza Agraria – Un estratto video dell’evento sarà messo presto a disposizione nei canali social della Comunanza, per chi non ha potuto partecipare. Ricordiamo che le porte della Comunanza Agraria sono aperte a tutti, e per ulteriori informazioni o iscrizioni, la sede in via Bersaglieri n°1 è aperta tutti i mercoledi e venerdi mattina.”