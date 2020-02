A Radio Tadino il primo premio del concorso Corecom!

Pubblicità

Quarantacinque anni e non sentirli. Anzi: Radio Tadino si dimostra ancora fiore all’occhiello di una città, Gualdo Tadino, da sempre terreno fertile per giornalismo e informazione.

E’ di oggi la notizia che l’emittente di piazza san Francesco ha vinto il primo premio del concorso del Comitato Regionale per la Comunicazione della Regione Umbria. Il bando prevedeva, per le emittenti radiofoniche, la realizzazione di due podcast sul tema “Turismo slow: raccontare per promuovere l’Umbria”.

Radio Tadino è arrivata prima aggiudicandosi il contributo di 4mila euro, precedendo Radio Gente Umbra di Foligno, Radio Regional di Terni e Tele Radio Gubbio.

Due i racconti presentati dall’emittente guidata dal direttore responsabile Roberto Casaglia: “La casa della nonna” di Edoardo Ridolfi e “Profumo di storia” di Marco Gubbini. Tutti e due i podcast promuovono la città di Gualdo Tadino sul tema del turismo slow e sono stati realizzati grazie alle voci narranti di Chiara Acaccia, Dario Gubbini e Giancarlo Pascolini.

La cerimonia di premiazione avverrà lunedì prossimo a Palazzo Cesaroni, sede della Regione Umbria a Perugia.

Non c’è modo migliore per iniziare il 2020, con l’emittente gualdese che compirà i suoi primi 45 anni. Radio Tadino è oggi capofila di un network di informazione che comprende Gualdo News, Gualdo Sport e Gualdo Biancorossa.

