Presciutti: “Complimenti a Radio Tadino, vera istituzione per la città”

Pubblicità

Radio Tadino si è aggiudicata il primo premio del concorso del Comitato Regionale per la Comunicazione della Regione Umbria grazie a due racconti in podcast che hanno avuto lo scopo di promuovere la città sul tema del turismo slow.

Sulla notizia è intervenuto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti: “Ho appreso poco fa con enorme soddisfazione e grande gioia di questo prestigioso riconoscimento conquistato da Radio Tadino – ha detto il primo cittadino – che rende fiero non solo l’emittente stessa, ma tutta la nostra comunità. Radio Tadino è infatti una radio libera e indipendente da ben 45 anni ed in questo lungo periodo, proprio questo carattere gli ha consentito di produrre un’informazione corretta ed oggettiva che gli ha permesso, in un periodo duro per i mass media e non solo, di proseguire con successo la propria attività diventando un punto di riferimento dell’informazione non solo per i cittadini di Gualdo Tadino, ma per tutto il territorio.

“Radio Tadino ha sempre affrontato tutte le problematiche della nostra comunità, nessuna esclusa – dice Presciutti – mettendo al centro professionalità, passione, impegno e voglia di informare in maniera compiuta i cittadini. Non si è mai tirata indietro, non è mai fuggita dalle situazioni e dagli argomenti scomodi ed ostici, affrontando a viso aperto con grande spirito di abnegazione e confronto tutte le notizie per offrire un’informazione corretta alla nostra comunità. Questo premio è un giusto riconoscimento a tutto lo staff che in questi 45 anni ha garantito la continuità del servizio nel nostro territorio, facendolo sempre con un approccio aperto, professionale e di massimo rispetto che gli ha permesso di diventare una vera istituzione per Gualdo Tadino“

“Voglio ringraziare la radio – conclude il Sindaco – per quanto fatto in questi anni per la nostra comunità e per il futuro auguro loro altri grandi successi. Mantenendo questo approccio positivo, questa professionalità e questa passione sono certo che altri grandi traguardi continueranno ad essere centrati”.