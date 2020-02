Psicosi coronavirus, furto di mascherine all’ospedale di Branca

Pubblicità

Il coronavirus sta creando in alcuni una vera e propria psicosi. Dopo gli “assalti” ai supermercati per fare scorte neanche fosse in atto un bombardamento di guerra, all’ospedale di Branca è scomparso uno scatolone di mascherine protettive. Gli operatori hanno segnalato alle autorità quello che potrebbe essere un furto.

Tra l’altro, come ha ben spiegato Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell’Oms, nominato consigliere del ministero della Salute e coordinatore delle relazioni con gli organismi sanitari internazionali, “le mascherine a una persona sana non servono a niente. Servono a proteggere le persone malate e il personale sanitario che è a contatto il malato.”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e laddove siano presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione. (Adnkronos)