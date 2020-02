Coronavirus, Umbra Acque invita a utilizzare i canali telefonici e digitali

Pubblicità

In linea con le indicazioni dell’OMS e del ministero della salute, in questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, Umbra Acque invita la clientela ad usufruire dei servizi attraverso i canali:

– web (www.umbraacque.com),

– telefonici (800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 075 501 43 01 da cellulare),

– sportelli digitali di Gualdo Tadino, Città di Castello, Umbertide, Todi e Castiglione del Lago.

Canali attraverso i quali è possibile ricevere tutti i servizi e le informazioni necessarie.

Rimane aperto anche lo sportello provinciale di Perugia (seppur come canale non consigliato), adeguato con infrastrutture protettive e con procedure di gestione code all’esterno dei locali per evitare affollamenti in sala d’attesa.

Dal 28 febbraio 2020 sarà CHIUSO il solo ufficio di GUBBIO in quanto non è stato sinora possibile realizzare uno Sportello Digitale presso il Digipass del Comune stesso; cosa che – fa sapere Umbra Acque – avrebbe consentito di evitare tale disservizio.

“La chiusura dell’ufficio di Gubbio si rende necessaria anche per la sicurezza degli utenti – evidenzia ancora Umbra Acque – in quanto non è possibile in tale struttura di dimensioni contenute garantire i livelli minimi di sicurezza così come richiesto dalle linee guida del ministero della salute”

“Con il Comune Di Gubbio sono da tempo in corso incontri e studi per la realizzazione dello Sportello Digitale, ma per la realizzazione del quale si è reso opportuno prevedere dei trasferimenti logistici di altri uffici che necessariamente stanno richiedendo un po’ di tempo. Non appena il Comune avrà liberato e predisposto i locali individuati – conclude Umbra Acque – provvederemo ad installare le infrastrutture utili per aprire uno Sportello Digitale che ci consentirà di ripristinare il servizio anche a Gubbio in condizioni protette.”