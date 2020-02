“Gualdo Tadino: la grande bellezza”, la mostra che segna il ritorno del Gruppo Fotografico Gualdese

Pubblicità

A distanza di oltre 15 anni torna il Gruppo Fotografico Gualdese con la mostra “Gualdo Tadino: la Grande Bellezza” realizzata in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale.

Il gruppo, fondato nel 1984, si è recentemente ricostituito e questa iniziativa sarà soltanto la prima di quelle in programma per il 2020. La mostra, che raccoglie 25 immagini della città di Gualdo Tadino realizzate da altrettanti fotografi, verrà inaugurata sabato 7 marzo e si terrà a Casa Cajani fino al 29 marzo 2020.

L’evento è stato presentato presso la sala giunta del municipio dal presidente del GFG Pietro Graziosi, dal curatore Daniele Amoni insieme ai soci del gruppo Onello Rondelli e Paolo Mariani, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e della direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.

“Il gruppo, fondato nel 1984, per diversi anni attraverso concorsi fotografici nazionali, mostre collettive di affermati autori in campo fotografico, rassegne inerenti il territorio gualdese è stato un punto di riferimento per la comunità gualdese – ha detto il presidente Pietro Graziosi – Dopo un periodo di stop abbiamo ripreso l’attività e questa mostra, nella quale sono esposte 25 foto realizzate dai soci del Gruppo Fotografico è la prima iniziativa. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio ma soprattutto per aver risolto il nostro più grande problema che era la possibilità di avere una sede, oltre al Polo Museale per aver ospitato questa mostra.”

Nella mostra fotografica “Gualdo Tadino: la Grande Bellezza”, sostenuta da diversi sponsor locali, saranno esposte immagini di grandi dimensioni (su pannelli da cm 60×75) realizzate dai soci del sodalizio gualdese che hanno immortalato alcuni degli aspetti storici, artistici e paesaggistici più significativi della città. Le foto selezionate sono state scattate da Daniele Amoni, Emanuele Biscontini, Stefania Brunetti, Claudio Cattuto, Francesco Cattuto, Dorian Nikpalj, Marcello Farinacci, Enrico Fioriti, Marcello Franceschini, Debora Frillici, Maurizio Gallenghi, Mirko Giattini Moriconi, Luigi Giombini, Pietro Graziosi, Paolo Mariani, Ilaria Passacantilli, Danilo Picchi, Paolo Pieretti, Sofia Raggi, Onello Rondelli, Francesco Scassellati, Christian Severini, Paolo Uccellani, Mario Vantaggi e Paolo Venarucci.

“Quando abbiamo ascoltato la proposta di realizzare una mostra di questo genere su Gualdo Tadino – ha dichiarato la Presidente del Polo Museale Catia Monacelli – abbiamo detto subito sì e lo abbiamo fatto per due motivi: il primo che siamo molto felici per la ricostituzione e la ripresa delle attività del Gruppo Fotografico Gualdese, il secondo è perché questa iniziativa punta a promuovere la nostra città attraverso scatti di fotografi che mostrano Gualdo Tadino in modo differente ed unico”.

“Lo scorso anno grazie alla figura di Luigi Giombini – ha concluso il sindaco Massimiliano Presciutti – il Comune ha sostenuto una mostra fotografica permanente sulla città e il territorio di Gualdo Tadino (selezionate e correlate da didascalie dal Dott. Daniele Amoni, ndr) presso il reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Quella è stata la data zero per l’avvio di un’attività fotografica che poi è cresciuta in città e che ha visto la ricostituzione del Gruppo Fotografico Gualdese nel 2019. Di conseguenza è cresciuta anche la collaborazione con l’amministrazione comunale. Abbiamo per prima cosa concesso una sede al Gruppo fotografico ed in questi mesi sono nati dei progetti. La mostra “Gualdo Tadino: la Grande Bellezza” è la prima di queste iniziativa in programma. Il tema della grande bellezza non è un argomento solo romano, ma nel nostro programma elettorale presentato alle ultime elezioni abbiamo dedicato un capitolo ad hoc su questo concetto proprio per la nostra città. E questa iniziativa ne sposa in pieno proprio il senso”.

L’inaugurazione della mostra fotografica “Gualdo Tadino: la Grande Bellezza” si terrà sabato 7 marzo alle ore 16 presso il Centro culturale Casa Cajani in Via Imbriani. La Mostra resterà aperta fino al 29 marzo 2020. Orari di Apertura: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.