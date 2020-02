Le opere di Piergiuseppe Pesce in mostra accanto a quelle di Andy Wharol

Pubblicità

Sta per aprire i battenti nella città di Terni l’attesa mostra “Andy Warhol …in the city” che si svolgerà a Palazzo di Primavera dal 7 marzo al 3 maggio. L’evento è organizzato da Pubbliwork Eventi, in collaborazione con l’Associazione New Factory Art e il Comune di Terni, nonché varie aziende partner. “Andy Warhol …in the City” è un excursus sull’opera dell’artista che spazia dalle creazioni poco conosciute della sua prima mostra personale alle celeberrime Marilyn Monroe, Mao Zedong, Che Guevara, la Coca Cola, la zuppa Campbell’s. Un tributo alla genialità dell’artista americano con oltre 130 opere esposte che fanno parte della storia iconografica del padre della Pop Art.

La grande intuizione di questo progetto è quella di aver scelto, accanto a quelle di Warhol, in una sorta di filo conduttore che porta alla Pop Art contemporanea, le opere di tre artisti di oggi che fortemente si rispecchiano nello stile in quelle del genio che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo dell’arte, ma anche in quello della musica, del cinema e della moda: Piergiuseppe Pesce, Mark Kostabi e Lucrezia Di Canio.

“E’ un grande onore per me esporre a fianco alle opere del grande Andy Warhol, con stimati e apprezzati colleghi – ha detto Piergiuseppe Pesce – Un evento prestigioso, un confronto serrato che porta lo spettatore ad indagare anche sui nuovi linguaggi pop”. Piergiuseppe Pesce, artista controverso e spesso discusso, rivolge la sua attenzione agli oggetti, ai miti, e ai linguaggi della società dei consumi.

“Come uomo e artista ho perso ogni riferimento storico, culturale, morale – si racconta Piergiuseppe Pesce – da questo secolo eredito confusione. Se sono vivo è perché ancora sto giocando”.