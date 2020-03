La gestione delle emergenze. In azione la Protezione Civile di Valfabbrica

Pubblicità

Un’esercitazione sul campo per gestire le emergenze. Domenica scorsa il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Valfabbrica ha organizzato una giornata dedicata a questo scopo in collaborazione con la Misericordia di Fossato di Vico, i comitati della Croce Rossa di Valfabbrica e Gualdo Tadino, i truccatori del comitato Croce Rossa Umbria e i simulatori presso il prefabbricato situato a Casacastalda, recentemente inaugurato come sede operativa dei volontari della protezione civile.

E’ stato simulato un incidente stradale nelle vie del centro di Casacastalda con feriti e intervento dei soccoritori. Successivamente è stata simulato un incidente aereo con la caduta di alcuni paracadutisti nei pressi della diga di Valfabbrica. Hanno preso parte alla giornata anche la Polizia Locale, i carabinieri di Valfabbrica oltre che i carabinieri forestali.

Presente anche l’amministrazione comunale di Valfabbrica con il sindaco Roberta Di Simone, il vicesindaco Sabino Dattoli e il consigliere Marco Dell’Orso che hanno ringraziato tutte le persone impegnate e in particolare il coordinatore del gruppo di Protezione Civile di Valfabbrica Fabrizio Pierini e della Croce rossa Marco Pettinelli per questa importante giornata formativa per i volontari.