Una coppia di Gualdo Tadino protagonista della trasmissione Rai “Non ho l’età”

Anche una coppia di Gualdo Tadino sarà protagonista di una puntata di “Non ho l’età”, il docufactual che racconta i nuovi amori delle persone over 65 e che attraverso le loro storie ha tracciato un inedito e sorprendente spaccato dell’Italia di ieri e di oggi, in onda dal 2 al 6 marzo, alle 20.20, su Rai3.

Sono Graziella e Pino, novelli sposi, la cui storia verrà raccontata venerdì 6 marzo. Hanno deciso di coronare il loro amore ad ottobre dopo cinque anni di fidanzamento. Si sono conosciuti al Centro anziani e a farli incontrare è stata la suocera del figlio di Pino. Lui non era un grande amante del ballo ma per conoscere Graziella si è buttato in pista. Dato che abitano a 40 km di distanza l’uno dall’altro, hanno deciso di comprare una casa insieme. Oggi Pino fa il giardiniere e quando è possibile si fa aiutare da Graziella. Nel tempo libero amano passeggiare in montagna e una volta al mese vanno a ballare.

Questa quinta stagione del programma di Rai3 è composta di 35 nuove puntate, in giro per l’Italia, in grandi città e piccoli borghi raccogliendo le storie di persone dai 65 ai 95 anni, molto diverse una dall’altra per età, contesto geografico, condizione sociale, background lavorativo, bagaglio esperienziale, carattere.