Da lunedì a giovedì “Senza Fretta”, l’approfondimento di Erreti sul turismo lento

Quattro appuntamenti (di cui due in secondo ascolto) su Radio Tadino per approfondire il turismo lento o “slow tourism“, tema del recente concorso indetto dal Corecom regionale riservato a televisioni, radio e terzo settore per raccontare per promuovere l’Umbria, vinto da Erreti nella sezione riservata alle emittenti radiofoniche.

“Senza Fretta” è il titolo delle trasmissioni che andranno in onda da lunedì 9 a giovedì 12 marzo su Erreti, condotte da Giancarlo Pascolini, nelle quali con ospiti in studio e in collegamento telefonico verrà spiegato questo tipo di turismo che è sempre più una filosofia e uno stile di vita

Il turismo lento permette infatti di assaporare i gusti, gli odori, le bellezze di un territorio, facendo immergere il visitatore pienamente in quella realtà, libero dai ritmi frenetici non solo della vita quotidiana, ma anche di un certo tipo di turismo di massa.

Questi gli appuntamenti di “Senza Fretta” su Erreti: