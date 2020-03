Emergenza Covid-19, il vademecum del comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

Dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso sabato 8 marzo, che ha reso più stringenti le norme da adottare per contenere la diffusione del virus Covid-19, il comune di Gualdo Tadino ha emesso stamattina un vademecum riassuntivo.

Ecco il testo integrale:

– Per ragioni sanitarie s’invitano i cittadini gualdesi che si trovano nelle zone rosse del Nord a non rientrare nei propri comuni di residenza se non per cause di forza maggiore. Chiunque sia tornato nel Comune di Gualdo Tadino, anche prima del decreto, dalle zone rosse (Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro-Urbino, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) deve contattare urgentemente in via precauzionale il proprio medico di base o il numero verde di emergenza sanitaria della Regione Umbria 800 63 63 63 e mettersi in auto quarantena presso la propria abitazione.

– Le persone che hanno avuto un contatto con un contagiato devono in via precauzionale informare il proprio medico di famiglia e comunicare allo stesso l’eventuale comparsa dei sintomi. Resta sempre a disposizione il numero verde 800 63 63 63 al quale rispondono medici che forniscono informazioni e indicazioni sui comportamenti da seguire. Si invitano i cittadini a non recarsi presso il Pronto soccorso, come raccomandato costantemente anche dal Ministero della Salute.

– L’accesso alle strutture sanitarie come Ospedale o EASP per visite ai pazienti è limitato alle sole urgenze per evitare assembramenti di persone. Si consiglia di recarsi presso gli studi medici solo in caso di assoluta ed improcrastinabile necessità, rispettando sempre i comportamenti e le regole attualmente in vigore: un metro di distanza l’uno dall’altro, lavarsi le mani, ecc. In ogni caso è consigliato il contatto telefonico.

– Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

– Sono chiusi cinema, teatri e musei. Sospesi eventi, manifestazioni e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali in luoghi sia pubblici che privati. Chiusi anche tutti i musei e gli altri luoghi della cultura.

– Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione l’attività viene sospesa.

– Le attività di ristorazione e bar sono consentite solo se i gestori garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione l’attività verrà sospesa.

– I gestori dei negozi devono garantire la distanza di protezione di almeno un metro tra i frequentatori e accessi contingentati. Lo stesso vale per le attività commerciali all’aperto.

– E’ confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato aperte al pubblico. Sono consentiti gli eventi e le competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

– Le attività sportive all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi solo a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

– Sono sospese le Messe e tutte le funzioni religiose già citate nel decreto.

– Rifiuti: ESA continuerà nel servizio di raccolta porta a porta e da lunedì 9 marzo 2020 la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata avverrà nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle ore 11, con la distribuzione che avverrà nel locale a piano terra sottostante gli uffici.

– Gli uffici comunali e i servizi di pubblica utilità rimarranno aperti, ma l’accesso è consentito solo ai cittadini che ne avranno un improcrastinabile necessità. Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il centralino del Comune di Gualdo Tadino (075.915021) o l’ufficio della Polizia Municipale (075.910443). Le farmacie comunali possono essere contattate ai numeri 075.912236 (Centro) e 075.9142234 (Cerqueto).

– Da lunedì 9 marzo gli istituti scolastici di Gualdo Tadino hanno iniziato per i propri studenti in via sperimentale le video lezioni via web. Si invitano pertanto tutti gli alunni a seguire le lezioni come deciso dai Dirigenti scolastici e durante la giornata di prevedere delle attività ludiche-culturali evitando il più possibile gli spostamenti, A tal proposito, in collaborazione con l’associazione “La Compagnia di Re Artù” è disponibile il canale You Tube “Assaggi di lettura” dove i lettori volontari di Gualdo Tadino postano e condividono video di letture animate.

Si ricorda che il mancato rispetto delle sopra elencate prescrizioni costituisce reato ed è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.