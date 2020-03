Esa, servizi pubblici e scuole: vademecum del Comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emesso il giorno 9 marzo 2020, individua tutto il territorio nazionale come zona protetta, di conseguenza risultano più stringenti le norme di comportamento da adottare per contenere la diffusione del virus COVID-19 anche nel Comune di Gualdo Tadino.

Per riuscire a fronteggiare in modo efficace questa emergenza, pertanto, si invitano tutti i cittadini alla massima collaborazione nel rispetto delle regole indicate qui di seguito che riguardano vari ambiti. Agire con responsabilità servirà a non vanificare il lavoro di quanti da settimane si stanno adoperando per contenere i rischi a tutela della vostra salute e quella dei vostri cari.

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si raccomanda scrupolosamente di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A tale scopo si raccomanda di utilizzare il modulo di autocertificazione collegandosi al sito www.tadino.it dove è possibile scaricare il file.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Si raccomanda scrupolosamente ai soggetti con sintomalogia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il numero verde di emergenza sanitaria della Regione Umbria (800-636363 e dopo le ore 20 il n° 1500) e in via precauzionale il proprio medico di base e di mettersi in auto quarantena presso la propria abitazione. Si invitano i cittadini a non recarsi presso il Pronto Soccorso, come raccomandato costantemente anche dal Ministero della Salute

L'accesso alle STRUTTURE SANITARIE è limitato alle sole urgenze. E' consigliato il contatto telefonico.

. E’ consigliato il contatto telefonico. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati, nei predetti locali è sospesa ogni attività.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

, ivi comprese quelle funebri. Sono chiusi i musei e gli altri istituti della cultura, compreso l’archivio comunale, biblioteca.

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Il mercato settimanale è sospeso fino al 3 aprile 2020.

fino al 3 aprile 2020. Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 1 metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. , il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 1 metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Sono sospese tutti gli eventi sportivi e le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Rifiuti: ESA continuerà nel servizio di raccolta porta a porta e dal 9 marzo 2020 in ottemperanza delle indicazioni derivanti dall'emergenza sanitaria Coronavirus, la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata avverrà nei giorni di: Lunedì-Mercoledì-Sabato dalle ore 10 alle ore 11 (la distribuzione avverrà nel locale a piano terra sottostante gli uffici);

Gli UFFICI COMUNALI o comunque i SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' rimarranno aperti, ma l'accesso sarà consentito solo ai cittadini che ne hanno un improcrastinabile necessità. Si raccomanda di muoversi solo se strettamente necessario. Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il centralino del Comune di Gualdo Tadino allo 075-915021 o l'ufficio della Polizia Municipale allo 910443 o scrivere all'email: info@tadino.it. Le Farmacie Comunali possono essere contattate allo 075-912236 (Centro) e allo 075-9142234 (Cerqueto). Anche in considerazione della vigente normativa relativa al diffondersi del Coronavirus, l'amministrazione comunale ha deciso di accelerare l'attivazione, in via sperimentale dello sportello telematico del cittadino che è attivo per: servizi scolastici per refezione, trasporto, asilo nido, tributi per Imu, Tasi, rifiuti (Tares), Tosap, pubblicità e pubbliche affissioni, anagrafe per residenza, atti amministrativi per accesso agli atti, politiche ambientali per richiesta per abbattere o potare piante, rinuncia al cane.

Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile 2020. Da lunedì 9 marzo gli Istituti di Gualdo Tadino hanno iniziato per i propri studenti in via sperimentale le videolezioni via web. Si invitano pertanto tutto gli alunni a seguire le lezioni come deciso dai dirigenti scolastici e durante la giornata di prevedere delle attività ludiche-culturali evitando il più possibile gli spostamenti.

Si invitano pertanto tutto gli alunni a seguire le lezioni come deciso dai dirigenti scolastici e durante la giornata di prevedere delle attività ludiche-culturali evitando il più possibile gli spostamenti. Si comunica che l’apertura del COC autorizzata con nota sindacale del 09/03/2020, è operativa dalle ore 8.00 del 10/03/2020. Si specifica che i volontari presenti presso la sede della Protezione Civile di Gualdo Tadino, in Via Flaminia – Fraz. Rigali 4, sono a disposizione per le seguenti mansioni:

– Informativa alla popolazione in merito alle disposizioni del nuovo DPCM e modalità di comportamento.

– assistenza alla Polizia Municipale per garantire il rispetto del Decreto del 09/03/2020.

– Assistenza popolazione per fornitura farmaci necessari per cittadini over 65 o comunque in condizioni di disagio e cittadini in auto quarantena. I riferimenti per contattare la sede della Protezione Civile di Gualdo Tadino sono i seguenti: mail: grupposorgente@libero.it, telefono 075 3724259. Il servizio sarà disponibile h 12, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino a chiusura emergenza.

Si ricorda che il mancato rispetto delle sopra elencate prescrizioni costituisce reato ed è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

In questa fase di emergenza nazionale, per riuscire a fronteggiarla in modo efficace, invito tutti i cittadini alla massima collaborazione nel rispetto scrupoloso delle regole indicate.

In questo momento di difficoltà dobbiamo cambiare le nostre abitudini di vita, dobbiamo evitare il più possibile contatti non strettamente necessari e restare a casa il più possibile. Insieme supereremo anche questo difficile periodo.