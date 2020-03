L’ospedale di Branca potrebbe essere dedicato all’emergenza coronavirus

Pubblicità

La Regione ha predisposto la riorganizzazione della rete ospedaliera in Umbria per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nell’eventualità di impennate di pazienti affetti da Covid-19, gli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino e quello della Media Valle del Tevere saranno dedicati a questo scopo.

“L’ospedale di Branca potrebbe accogliere gli infetti che hanno sintomatologie più importanti rispetto agli altri – ha detto stamane l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto – mentre Pantalla potrebbe diventare ospedale che raccoglie tutti infetti che non hanno sintomatologie importanti. Gli ospedali vanno riconfigurati a partire dal pronto soccorso fino all’organizzazione della degenza. Nel giro di 48 ore Branca dovrebbe essere pronta e attivata per accogliere eventuali pazienti.”

“Per prepararci a qualsiasi evenienza che potrebbe arrivare è stato messo a punto un piano di gestione di posti letto regionale, messo a punto da un gruppo di esperti – ha sottolineato l’assessore regionale – che ipotizza la riorganizzazione su 3 livelli: casi positivi fino a 10 pazienti, casi positivi da 10 a 30, e superiore a 30. I livelli subentranti prevedono misure progressive di organizzazione dei flussi dei pazienti individuando i dea di secondo livello per il ricovero dei casi gravi. I Dea di primo livello sono destinati in due tipologie: quelli da destinare a emergenza coronavirus e quelli di supporto”.

“La situazione in Umbria è ancora sotto controllo e per ora non desta particolari criticità – ha detto ancora Coletto – ma ci stiamo preparando a eventuali impennate come purtroppo è successo nelle Marche (è notizia di oggi di un ottantenne risultato positivo al tampone a Fabriano, ndr).”

I NUMERI: In Umbria ad oggi ci sono 37 casi positivi, 10 ricoverati di cui 2 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare, 163 usciti dall’isolamento, mentre i tamponi eseguiti sono 256.

“Abbiamo valutato il fabbisogno di personale e lo abbiamo trasmesso al Governo – ha proseguito Coletto – In Umbria servono 326 dipendenti sanitari, tra cui 154 infermieri, 37 oss, 19 radiologi, 3 tecnici di laboratorio, 26 anestesisti, 14 pneumologi, 13 infettivologi, 12 cardiologi, 15 internisti, 24 emergenza-urgenza, 9 autisti. Abbiamo previsto l’attivazione di 8 posti letto di area critica e la creazione di 26 posti letto di terapia intensiva dedicati separati. Per attivarli fattivamente servono 34 apparecchi per il monitoraggio dei pazienti, 35 apparecchi fissi per la ventilazione forzata e 11 trasportabili, che verranno acquistati in parte grazie alle Fondazioni bancarie e in parte con la centralizzazione acquisti presso una delle aziende sanitarie. La criticità maggiore è l’approvvigionamento delle mascherine. Dall’inizio dell’emergenza abbiamo fatto 3 ordinativi: 5mila 200, 16mila e ulteriori 15 mila. Il problema maggiore è il tempo di consegna variabile e continuamente procrastinato.”

PAPARELLI: PERPLESSITA’ SU IPOTESI DI BRANCA – Forti perplessità per l’individuazione dell’ospedale di Branca come ospedale destinato all’emergenza coronavirus sono state espresse dal portavoce della minoranza Fabio Paparelli: “Bisogna fare grande attenzione – ha detto l’esponente del Pd – perché lì c’è il Centro Regionale per la fibrosi cistica e quindi non sembra la soluzione idonea per i malati gravi del coronavirus. Sollecitiamo ulteriori acquisti per l’allestimento di nuove postazioni di terapia intensiva e sub-intensiva, oltre quelle già previste.”